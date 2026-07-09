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Ньюкасл за 60 мільйонів євро підпише півзахисника Фрайбурга

Олексій Мурзак — 9 липня 2026, 15:56
Ньюкасл за 60 мільйонів євро підпише півзахисника Фрайбурга
Жоан Манзамбі
Getty Images

Ньюкасл близький до підписання півзахисника Фрайбурга Жоана Манзамбі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його даними, клуби досягли повної домовленості щодо трансферу гравця збірної Швейцарії. Сума угоди становитиме 60 мільйонів євро.

Наразі англійська сторона завершує переговори з футболістом щодо особистого контракту.

У сезоні-2025/26 Манзамбі зіграв 47 матчів Фрайбург, у яких забив 7 голів та віддав 9 асистів.

Напередодні Ньюкасл підписав вінгера Гоффенгайма за 50 мільйонів.

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