Ньюкасл за 60 мільйонів євро підпише півзахисника Фрайбурга

Ньюкасл близький до підписання півзахисника Фрайбурга Жоана Манзамбі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його даними, клуби досягли повної домовленості щодо трансферу гравця збірної Швейцарії. Сума угоди становитиме 60 мільйонів євро.

Наразі англійська сторона завершує переговори з футболістом щодо особистого контракту.

У сезоні-2025/26 Манзамбі зіграв 47 матчів Фрайбург, у яких забив 7 голів та віддав 9 асистів.

Напередодні Ньюкасл підписав вінгера Гоффенгайма за 50 мільйонів.