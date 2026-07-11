Один з лідерів збірної Швейцарії не зіграє проти Аргентини в 1/4 плейоф ЧС-2026
Жоан Манзамбі
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Один з лідерів збірної Швейцарії Жоан Манзамбі не зможе допомогти своїй команді у матчі проти Аргентини в 1/4 плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу.
Про це повідомив наставник команди Мурат Якін, слова якого наводить srf.ch.
"На жаль, Жоан завтра не зможе зіграти", – заявив наставник швейцарців, підтвердивши, що 20-річний півзахисник не встиг відновитися після ушкодження коліна, через яке пропустив матч проти Колумбії.
Медичний штаб намагався підготувати футболіста до гри з чинними чемпіонами світу, однак повернути його до строю вчасно не вдалося.
У чотирьох матчах турніру півзахисник записав до свого активу 3 голи та 2 асисти.
Матч між Аргентиною та Швейцарією відбудеться 12 липня, стартовий свисток пролунає о 4:00 ранку за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Франція обіграла Марокко, а Іспанія дотиснула Бельгію, сформувавши першу пару півфіналістів.