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Один з лідерів збірної Швейцарії не зіграє проти Аргентини в 1/4 плейоф ЧС-2026

Олексій Мурзак — 11 липня 2026, 00:55
Один з лідерів збірної Швейцарії не зіграє проти Аргентини в 1/4 плейоф ЧС-2026
Жоан Манзамбі
Getty Images

Один з лідерів збірної Швейцарії Жоан Манзамбі не зможе допомогти своїй команді у матчі проти Аргентини в 1/4 плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомив наставник команди Мурат Якін, слова якого наводить srf.ch.

"На жаль, Жоан завтра не зможе зіграти", – заявив наставник швейцарців, підтвердивши, що 20-річний півзахисник не встиг відновитися після ушкодження коліна, через яке пропустив матч проти Колумбії.

Медичний штаб намагався підготувати футболіста до гри з чинними чемпіонами світу, однак повернути його до строю вчасно не вдалося.

У чотирьох матчах турніру півзахисник записав до свого активу 3 голи та 2 асисти.

Матч між Аргентиною та Швейцарією відбудеться 12 липня, стартовий свисток пролунає о 4:00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Франція обіграла Марокко, а Іспанія дотиснула Бельгію, сформувавши першу пару півфіналістів.

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