Ліга чемпіонів: важке завдання для Астон Вілли й диво для Боруссії

У вівторок, 15 квітня, відбудуться перші матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Астон Вілла спробує зробити камбек у поєдинку з ПСЖ, а дортмундській Боруссії допоможе тільки диво у грі з Барселоною.

"Чемпіон" представляє пари команд, які вийдуть на поле сьогодні ввечері.

Гол португальського захисника ПСЖ Нуну Мендеша в компенсований час у першому матчі вкрай ускладнив перспективи команди Унаї Емері в боротьбі за путівку до півфіналу. Тепер англійцям доведеться вигравати з різницею у два голи, щоб перевести протистояння в овертайм, або з перевагою в три й більше м'ячі, щоб вийти в півфінал за підсумками основного часу.

Гості першого матчу в Парижі, на арені Парк де Пренс, сповна довели, що якщо і не є фаворитами протистояння, то вже точно не записні аутсайдери. Астон Вілла почала матч активно і відкрила рахунок точним ударом Моргана Роджерса, який відкрив рахунок після передачі Юрі Тілеманса на 35-й хвилині. Проте ПСЖ вдалося переломити хід матчу в першій зустрічі команд на європейській арені. ПСЖ відповів голами Дезіре Дуе, Хвічі Кварацхелії та Мендеша.

У суботу Астон Вілла розгромила в гостях Саутгемптон (3:0) і перебуває у чудовій психологічній ситуації перед матчем-відповіддю з парижанами. Команда розташувалася на 7-му місці в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, відстаючи всього на 1 бал від Манчестер Сіті, що замикає топ-5. Саме п'ятірка найсильніших команд представить Англію в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Утім, команда Емері хоче пошуміти ще в цьогорічній ЛЧ і, хто знає, можливо спробує потрапити в наступний сезон головного єврокубка як переможниця Ліги чемпіонів. У будь-якому разі, команда вдало грає в обох турнірах і здатна паралельно вирішувати завдання.

Своєю чергою, ПСЖ уже розв'язав свої проблеми у внутрішньому чемпіонаті, вкотре ставши чемпіоном ще за шість турів до кінця сезону, півтора тижня тому. А фінальний матч Кубку Франції проти Реймса буде зіграний тільки 24 травня. Минулими вихідними у команди не було матчів і вона спокійно готувалася до гри-відповіді в Бірмінгемі. З одного боку, у парижан був повноцінний тижневий цикл підготовки до важливого матчу, а з іншого – такого насиченого ігрового ритму, як у суперника, французька команда не мала. Що краще? Дізнаємося вже сьогодні ввечері.

Травмовані

Астон Вілла: -

ПСЖ: –

Прогноз букмекерів

Перемога Астон Вілли – 3.19

Нічия – 3,68

Перемога ПСЖ – 2.14

Барселона буквально "задавила" дортмундців своєю атакувальною міццю в першому матчі. Колишній форвард Боруссії Роберт Левандовський зробив дубль, ще по м'ячу забили Рафінья та Ламін Ямаль. У підсумку каталонці ведуть у протистоянні з більш ніж комфортним рахунком 4:0.

Getty Images

Проте Ніко Ковач, переграний Гансі Фліком, який був його асистентом у штабі Баварії у 2019 році, сподівається повернути впевненість своїй команді перед матчем-відповіддю. Попри розгромну поразку в Барселоні, тренер німецької команди відзначив кілька сильних сторін у грі підопічних, і зараз його завдання полягає в тому, щоб донести це до гравців. Разом з тим, німецька команда, яка раніше не виграла жодного з шести єврокубкових матчів у Барселони, тепер повинна створити щось неймовірне.

Єдиним козирем Боруссії може бути результат останньої гри в Бундеслізі. Минулої суботи дортмундці зуміли поділити очки з Баварією, при цьому зробивши це в яскравому, насиченому гольовими моментами матчі – 2:2. Нагадаємо, що "джмелі" перебувають на 8-му місці в турнірній таблиці, на 27 очок відстають від Баварії й на 6 балів від топ-4 команд-учасниць наступної Ліги чемпіонів. І нічия у грі з Баварією в такій ситуації, безумовно, додасть сил команді.

Що стосується Барселони, то перший матч надав масу доказів того, що це одна з найкращих атакувальних команд. Про це красномовно говорить і статистика. Рафінья закріпився на першому місці в гонці бомбардирів турніру, забивши 12-й м'яч. На рахунку Левандовського тепер 105 голів у 131 матчі ЛЧ, а 17-річний Ламін Ямаль став другим наймолодшим автором забитого м'яча в 1/4 фіналу.

Флік похвалив своїх форвардів, але підкреслив, що хороший результат у першій грі – заслуга всієї команди. При цьому тренер каталонців наголосив, що матч-відповідь не буде формальністю. Він як ніхто інший прекрасно знає, що у футболі всяке трапляється. І в Дортмунді команда має припуститися якомога меншої кількості помилок.

Щоправда, минулої суботи Барселона з великими труднощами обіграла Леганес на чужому полі (0:1), а єдиний гол господарі самі забили у свої ворота. Але це не скасовує того факту, що команда зберегла 4-очкову перевагу над Реалом і продовжує впевнено лідирувати у чемпіонських перегонах Ла Ліги. А отже, з гарним настроєм вирушив до Дортмунда.

Травмовані

Боруссія: Марсель Забітцер, Ніко Шлоттербек

Барселона: Дані Ольмо, Марк Касадо, Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь, Алехандро Бальде

Прогноз букмекерів

Перемога Боруссії – 3.75

Нічия – 4.17

Перемога Барселони – 1.83

Де дивитися

Прямий етер матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "MEGOGO Футбол", які входять до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. Починаючи з цієї стадії турніру, за годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбувається аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Початок усіх матчів – о 22:00 за київським часом.