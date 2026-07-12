Астон Вілла виграла конкуренцію у Ньюкасла за підписання лідера збірної Швейцарії

Астон Вілла виграла конкуренцію у Ньюкасла за підписання півзахисника Фрайбурга Жоана Манзамбі.

Про це повідомив інсайдер Бен Джейкобс.

За його даними, станом на вечір неділі, 12 липня, угода з Фрайбургом щодо трансферу майже завершена.

У сезоні-2025/26 Манзамбі зіграв 47 матчів за Фрайбург, у яких забив 7 голів та віддав 9 асистів.

Він був одним з лідерів збірної Швейцарії на цьогорічному чемпіонаті світу, де у 4-х матчах забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Як відомо, він не зміг допомогти команді у матчі проти Аргентини, яка і вибила швейцарців в 1/4 фіналу турніру.

Зазначимо, що раніше на Жоана претендував Ньюкасл.