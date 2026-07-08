Ювентус націлився на трансфер голкіпера збірної Аргентини

Воротар Астон Вілли та національної збірної Аргентини Еміліано Мартінес зацікавив туринський Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аргентинський голкіпер залишається головною трансферною ціллю італійського клубу. Напередодні Ювентус провів переговори з представниками гравця.

Угода залежить від фінансових вимог Астон Вілли, які наразі є надто високими. Переговори планують продовжити вже після завершення чемпіонату світу.

Зазначається, що голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо є запасним варіантом для туринського клубу.

Аргентинський голкіпер виступає за Астон Віллу з вересня 2020-го. Відтоді провів за "віллан" 256 зустрічей, у яких пропустив 305 м'ячів та відіграв 80 поєдинків на нуль.

Його контракт з Астон Віллою розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 став володарем титулу Ліги Європи, де у фіналі зіграв зі зламаним пальцем.

Наразі Мартінес виступає за збірну Аргентини на чемпіонаті світу, де напередодні долучився до виходу команди у чвертьфінал.