Ашур розповів про премії для гравців Полісся після перемоги над Шахтарем

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур розповів, що премії, обіцяні гравцям від президента клубу Геннадія Буткевича, змотивували футболістів.

Його слова передає Український футбол.

"Відео, де Буткевич обіцяє премії вже розійшлося інтернетом. Ви бачили реакцію хлопців. Скажу відверто: на вихідний, який ми їм надали сьогодні, вони відреагували не менш радісно. Звісно, Геннадій Владиславович знає, що віддають хлопці задля того, аби відповідати амбіціям клубу і діставатися тих цілей, які ми хочемо. Він краще за будь-кого іншого знає, як стимулювати зовнішню мотивацію хлопців", — сказав наставник.

Нагадаємо, житомиряни мінімально перемогли Шахтар в рамках другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Зазначимо, що після матчу між гравцями команди розпочалася масова бійка.