Трансфери полюбляють тишу: Ашур відреагував на інсайд про те, що він очолить Кривбас
Колишній тренер Полісся Імад Ашур відреагував на інформацію про те, що він може очолити Кривбас, наголосивши, що не вважає за потрібним коментувати чутки.
Про це він сказав у коментарі Українському футболу.
"Я думаю, що у таких випадках краще обійтися без коментарів. Так не в цьому сенс (що команду залишив Юрій Вернидуб). Питання у тому, що коментувати чутки я просто не вважаю за потрібне. Ось і все.
Чи виходив хтось на мене? Взагалі без коментарів. Трансфери полюбляють тишу, тому без коментарів в будь-якому випадку. Цікаво, що подібна інформація з’являється у ЗМІ, але я ж кажу, що не можу це прокоментувати", – зазначив фахівець.
Зазначимо, що про можливе призначення Ашура тренером Кривбаса повідомив журналіст Володимир Звєров.
"Якщо я вам скажу, що один із варіантів, який розглядається керівництвом Кривбаса, – Імад Ашур, чи повірите ви мені?
Тому що перший раз, коли я почув кілька днів тому, я не повірив, але довелося уточнювати в інших джерелах, і інше джерело теж підтвердило, що Імад Ашур розглядається Кривбасом на посаду головного тренера", – сказав Звєров.
Раніше головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб у відкритому листі пояснив, чому вирішив залишити команду.
Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.
Водночас житомирський клуб звільнив Ашура після нічиєї з Динамо за 2 тури до завершення першості.