Артета прокоментував травму Сака у матчі з Крістал Пелас
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про травму Букайо Сака, яку вінгер отримав у матчі з Крістал Пелас.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Ми дуже схвильовані. Він схопився за підколінне сухожилля та не міг продовжувати матч.
Це виглядає не дуже добре, але потрібно дочекатись результатів сканування", – розповів Артета.
У сезоні-2024/25 Сака зіграв у 24 матчах за Арсенал, в яких забив дев'ять голів та віддав 13 результативних передач.
Нагадаємо, матч із Крістал Пелас завершився розгромною перемогою "канонірів" із рахунком 5:1.
Після 17 турів лондонці розмістились на третьому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 33 очки.
Лідер чемпіонату Англії Ліверпуль має на три залікові бали більше та дві гри у запасі.
Раніше Артета висловився про майбутнє прямого конкурента Зінченка за місце в основному складі команди.