Артета прокоментував травму Сака у матчі з Крістал Пелас

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про травму Букайо Сака, яку вінгер отримав у матчі з Крістал Пелас.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми дуже схвильовані. Він схопився за підколінне сухожилля та не міг продовжувати матч. Це виглядає не дуже добре, але потрібно дочекатись результатів сканування", – розповів Артета.

У сезоні-2024/25 Сака зіграв у 24 матчах за Арсенал, в яких забив дев'ять голів та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, матч із Крістал Пелас завершився розгромною перемогою "канонірів" із рахунком 5:1.

Після 17 турів лондонці розмістились на третьому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 33 очки.

Лідер чемпіонату Англії Ліверпуль має на три залікові бали більше та дві гри у запасі.

Раніше Артета висловився про майбутнє прямого конкурента Зінченка за місце в основному складі команди.