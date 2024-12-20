Артета – про Тірні: Він не просив про трансфер

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував виступ Кірана Тірні у матчі Кубку ліги проти Крістал Пелас.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Кіран не просив мене про трансфер. Я не став би випускати на поле гравця, який хоче залишити клуб. Він дуже важлива частина команди та заслуговує на те, щоб бути із нами. Після такої перерви він грав дуже добре", - вважає іспанець.

🔴⚪️ Mikel Arteta: “Kieran Tierney has not asked me to leave. I wouldn’t play a player that is thinking about leaving or is not committed”.



“He’s a big part of the squad now, he’s deserves to be in the squad and played really well after such a long time”. pic.twitter.com/PhHawj3eoB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2024

Шотландець вийшов в основному складі "канонірів" матчу 1/4 фіналу Кубка ліги проти Крістал Пелас, проте був замінений на 69-й хвилині зустрічі через травму.

Цей матч став першим з серпня 2023 року. Сезон-2023/24 Кіран провів в оренді у Реал Сосьєдаді, але не зміг закріпитись в іспанському клубі через травми.

У низці британських ЗМІ повідомляють про високу ймовірність трансферу Тірні у рідний клуб Селтік вже цієї зими.

Раніше Артета розповів про стан здоров'я Олександра Зінченка.