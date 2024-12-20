Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Артета – про Тірні: Він не просив про трансфер

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 19:51
Артета – про Тірні: Він не просив про трансфер
Кіран Тірні
Фото Фабріціо Романо

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував виступ Кірана Тірні у матчі Кубку ліги проти Крістал Пелас.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Кіран не просив мене про трансфер. Я не став би випускати на поле гравця, який хоче залишити клуб.

Він дуже важлива частина команди та заслуговує на те, щоб бути із нами. Після такої перерви він грав дуже добре", - вважає іспанець.

Шотландець вийшов в основному складі "канонірів" матчу 1/4 фіналу Кубка ліги проти Крістал Пелас, проте був замінений на 69-й хвилині зустрічі через травму.

Цей матч став першим з серпня 2023 року. Сезон-2023/24 Кіран провів в оренді у Реал Сосьєдаді, але не зміг закріпитись в іспанському клубі через травми.

У низці британських ЗМІ повідомляють про високу ймовірність трансферу Тірні у рідний клуб Селтік вже цієї зими.

Раніше Артета розповів про стан здоров'я Олександра Зінченка.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Тірні Арсенал Лондон

Тірні

Зінченко не входить у подальші плани Артети – джерело
Арсенал може продати Зінченка
Арсенал готовий продати Зінченко та двох інших захисників
Одноклубник Зінченка через травму пропустить решту Євро-2024
Арсенал виставив Зінченка на трансфер

Останні новини