Артета – про Тірні: Він не просив про трансфер
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував виступ Кірана Тірні у матчі Кубку ліги проти Крістал Пелас.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Кіран не просив мене про трансфер. Я не став би випускати на поле гравця, який хоче залишити клуб.
Він дуже важлива частина команди та заслуговує на те, щоб бути із нами. Після такої перерви він грав дуже добре", - вважає іспанець.
Шотландець вийшов в основному складі "канонірів" матчу 1/4 фіналу Кубка ліги проти Крістал Пелас, проте був замінений на 69-й хвилині зустрічі через травму.
Цей матч став першим з серпня 2023 року. Сезон-2023/24 Кіран провів в оренді у Реал Сосьєдаді, але не зміг закріпитись в іспанському клубі через травми.
У низці британських ЗМІ повідомляють про високу ймовірність трансферу Тірні у рідний клуб Селтік вже цієї зими.
Раніше Артета розповів про стан здоров'я Олександра Зінченка.