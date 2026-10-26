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Лідер Арсенала Сака отримав Трофей Сократеса

Софія Кулай — 26 жовтня 2026, 23:47
Лідер Арсенала Сака отримав Трофей Сократеса
Букайо Сака
Getty Images

Правий вінгер лондонського Арсенала Букайо Сака став володарем Трофею Сократеса 2026 року.

Це спеціальний гуманітарний приз, який вручають футболістам за благодійність та соціальні ініціативи під час церемонії Золотого м'яча.

Торік цю відзнаку отримала Сіра Мартінес – донька головного тренера ПСЖ Луїса Енріке.

Також свої нагороди вже отримали Ламін Ямал (найкращий молодий гравець), Луїс де ла Фуенте (тренер року) та Унаї Сімон (голкіпер року).

Раніше повідомлялося, що лідер "канонірів" ризикує пропустити щонайменше 6 тижнів через травму, яку він отримав у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.

Золотий м'яч Арсенал Лондон Букайо Сака

Золотий м'яч

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