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Лідер Арсенала травмувався у матчі із Крістал Пелас

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 20:29
Лідер Арсенала травмувався у матчі із Крістал Пелас
Букайо Сака
football.london

Лідер лондонського Арсенала Букайо Сака отримав травму у матчі 17 туру АПЛ проти Крістал Пелас.

Вінгер потягнув м'яз та вже на 22-й хвилині зустрічі попросив заміну. Замість 23-річного футболіста на поле з'явився Леандро Троссард.

В поточному сезоні Сака зіграв 23 матчі у всіх турнірах за "канонірів", в яких забив дев'ять голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував майбутнє конкурента Зінченка за місце в основному складі команди.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал Лондон Букайо Сака

Букайо Сака

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