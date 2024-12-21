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Арсенал розгромив Крістал Пелас в матчі 17 туру АПЛ

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 21:34
Арсенал розгромив Крістал Пелас в матчі 17 туру АПЛ
Габріель Мартінеллі та Габріель Жезус
Арсенал

У суботу, 21 грудня, відбувся черговий матч 17 туру чемпіонату Англії, в якому лондонський Арсенал в гостях зустрічався із Крістал Пелас.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1 на користь "канонірів".

Підопічні Артети зробили результат ще у першому таймі, тричі відзначившись у воротах Гендерсона. Відзначимо дубль Жезуса, який став другим підряд для бразильця.

У другому таймі господарі поля намагались атакувати та небезпечно бити по воротах Арсенала, але Райя був на місці. Під завісу матчу гості забили ще двічі та спокійно довели матч до перемоги.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
17 тур, 21 грудня

Крістал Пелас – Арсенал 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 – Жезус, 6, 1:1 – Сарр, 11, 1:2 – Жезус, 14, 1:3 – Гаверц, 38, 1:4 – Мартінеллі, 60, 1:5 – Райс, 84

Зазначимо, що у матчі з "орлами" травму отримав один з лідерів атаки Арсеналу.

Окрім того, сьогодні завершились ще три матчі ігрового дня в АПЛ.

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