Артета прокоментував втрату очок Арсенала в АПЛ

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про нічию команди в матчі 11 туру АПЛ проти Сандерленда.

Слова фахівця передає пресслужба лондонців.

"Суперник зіграв дуже якісно. Коли вони забили гол, команда проявила мужність та змогла відповісти двічі. Ми повністю домінували, але коли вони почали атакувати по 7-8 гравців – було непросто.

Ми вміємо захищатись краще, але цього разу команді це не вдалось. Ми мали свій шанс на останніх секундах, але не змогли його реалізувати. Те, чого ми досягли в останніх матчах без пропущених м'ячів, грою проти Сандерленда лише підтвердує те, як важко цього досягти.

Вони непереможні на своєму домашньому стадіоні не просто так. Треба бути терплячими, домінувати протягом усього матчу, треба заслуговувати на свої шанси", – розповів Артета.

У наступному матчі "каноніри" зіграють проти Тоттенгема – поєдинок відбудеться 23 листопада о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Габріель Жезус поновив повноцінні тренування з основним складом.