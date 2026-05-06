Арсенал підготовив новий контракт для головного тренера

Олексій Мурзак — 6 травня 2026, 21:36
Арсенал влітку запропонує новий контракт головному тренеру команди Мікелю Артеті.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, нову угоду клуб підготував ще у березні. Рішення не залежатиме від того, як команда завершить сезон.

Сам Артета не проти продовжити співпрацю з Арсеналом, але зараз наставник сконцентрований на поєдинках сезону, що залишилися, які стануть доленосними для лондонського клубу з погляду трофеїв.

Чинний контракт фахівця з "канонірами" розрахований до літа 2027-го.

Артета очолив Арсенал у грудні 2019 року. Під керівництвом іспанця лондонці виграли Кубок Англії (2019/20), а також двічі стали володарями Суперкубку Англії (2020, 2023).

Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, набравши 76 очок. Також вчора, 5 травня, команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів

