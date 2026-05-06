Арсенал підготовив новий контракт для головного тренера
Арсенал влітку запропонує новий контракт головному тренеру команди Мікелю Артеті.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, нову угоду клуб підготував ще у березні. Рішення не залежатиме від того, як команда завершить сезон.
Сам Артета не проти продовжити співпрацю з Арсеналом, але зараз наставник сконцентрований на поєдинках сезону, що залишилися, які стануть доленосними для лондонського клубу з погляду трофеїв.
Чинний контракт фахівця з "канонірами" розрахований до літа 2027-го.
Артета очолив Арсенал у грудні 2019 року. Під керівництвом іспанця лондонці виграли Кубок Англії (2019/20), а також двічі стали володарями Суперкубку Англії (2020, 2023).
Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, набравши 76 очок. Також вчора, 5 травня, команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів.