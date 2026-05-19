Артета зізнався, чи підтримуватиме Борнмут у матчі проти Манчестер Сіті

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про матч 37-го туру АПЛ-2025/26 між Борнмутом та Манчестер Сіті, який буде дуже важливим для його команди у боротьбі за чемпіонство.

Його слова наводить сайт "канонірів".

Наставник лондонців розповів, що стежитиме за протистоянням та підтримуватиме колишній клуб Іллі Забарного.

"Чи буду я фаном Борнмута у матчі? Найбільшим у світі. За Андоні (Іраолу – прим. ред.) та всіх гравців, а також за уболівальників Борнмута – думаю, ми всі будемо. Ми знаємо, що це означає, що вони отримають нашу підтримку", – заявив Артета.

Також коуч Арсенала відзначив Бернлі, який 18 травня ледь не відібрав очки у його команди – мінімальна перемога "канонірів" (1:0).

Після цієї звитяги лондонський колектив набрав вже 82 бали та продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ перед останнім 38-м туром. Відрив від другого Манчестер Сіті складає 5 очок.

Відзначимо, що поєдинок Борнмут – Манчестер Сіті розпочнеться 19 травня о 21:30 (за київським часом).