Жезус поновив повноцінні тренування з Арсеналом

Габріель Жезус повернувся до повноцінних тренувань з Арсеналом напередодні 11-го туру чемпіонату Англії.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Нагадаємо, бразилець не грав за Арсенал з січня 2025 року, коли порвав хрестоподібні зв'язки у матчі Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед.

Мікель Артета також уникнув відповіді щодо повернення решти травмованих: Ноні Мадуеке, Кая Гаверца, Мартіна Едегора та Віктора Дьокереша. Вважається, що німець знаходиться на фінальній стадії відновлення та має шанс відновитись до дербі з Тоттенгемом (23 листопада).

Зазначимо, що сьогодні Арсенал зіграє матч 11-го туру проти Сандерленда – стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Раніше вінгер "канонірів" Макс Доуман встановив новий віковий рекорд Ліги чемпіонів.