Артета - про матч з Динамо Загреб: Арсенал має дуже сильну позицію

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.

"На цей момент ми дуже добре виступаємо у Лізі чемпіонів. Ми маємо сильну позицію та хочемо виграти домашній матч. Останні місяці команда дуже важко працювала і тепер хоче обіграти дійсно складного суперника.

Динамо? Вони мають велику кількість талантів у своєму складі. Є особистості, яких важко не помітити", – розповів Артета.