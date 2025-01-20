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Основний центрбек Арсенала ризикує не встигнути відновитися до гри з Манчестер Сіті

Олексій Погорелов — 20 січня 2025, 17:14
Основний центрбек Арсенала ризикує не встигнути відновитися до гри з Манчестер Сіті
Вільям Саліба
Goal.com

Захичник Арсенала Вільям Саліба може пропустити важливий матч проти Манчестер Сіті в АПЛ.

Про це повідомляє L`Equipe.

Французький центрбек пропустив гру з Астон Віллою (2:2) через пошкодження підколінного сухожилля.

За інформацією джерела, з цієї ж причини 23-річний футболіст не вийде на поле протягом наступних двох тижнів.

Таким чином, Саліба точно пропустить останні матчі Арсенала в Лізі чемпіонів проти Динамо Загреб (22 січня) та Жирони (29 січня), а також поєдинок з Вулвергемптоном (25 січня) у чемпіонаті Англії.

Під питанням залишається його участь у грі проти Манчестер Сіті, яка відбудеться 2 лютого.

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На даний момент Арсенал ділить друге місце з Ноттінгем Форестом – обидва колективи мають по 44 очки. Вони відстають від лідера в особі Ліверпуля на шість очок. До того ж, мерсисайдці мають матч в запасі.

Раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, у чому саме Ліверпуль переважає його команду.

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