Ніколи не стане настільки хорошим: ван дер Варт відреагував на заяви Степанова

Легендарний нідерландський експівзахисник Рафаель ван дер Варт із гумором відреагував на кумедний епізод за участю українського форварда Утрехта Артема Степанова

Про це він розповів у коментарі VP.

19-річний українець відзначився голом у матчі проти Ексельсіора (2:1).Завдяки цьому Степанов став наймолодшим гравцем із 2001 року, якому вдалося відзначитися в п'яти турах поспіль.

Після гри форварду нагадали, що раніше подібне досягнення серед молодих футболістів належало ван дер Варту. Однак Степанов несподівано зізнався, що не знає колишню зірку Аякса, проте пообіцяв переглянути відео з грою ван дер Варта.

Рафаель з гумором відреагував на реакцію Степанова.

"Чи зачеплено мою гордість? Звісно, ​​ні в якому разі. Час летить швидко, мені вже 43. Мій син майже не бачив, як я граю, а йому двадцять. Я б не радив йому дивитися мої старі відео, бо настільки хорошим він ніколи не стане. Для Утрехта це справді топовий нападник, приємно на нього дивитися. Вважаю його дуже хорошим та цікавим футболістом. На полі він справді дуже помітна постать", – сказав ван дер Варт.

Нагадаємо, ван дер Варт є вихованцем Аякса, за який виступав з 2000 по 2005 рік. За свою кар'єру він також встиг пограти за Гамбург, Реал, Тоттенгем, Бетіс та Мідтьюлланн. Завершив професійну кар'єру у 2018 році.