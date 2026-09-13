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Степанов забив за Утрехт у 5-му матчі поспіль

Олексій Мурзак — 13 вересня 2026, 14:44
Степанов забив за Утрехт у 5-му матчі поспіль
Артем Степанов
Getty Images

Український нападник Утрехта Артем Степанов відзначився 5-м голом у чемпіонаті Нідерландів.

Він вийшов у старті і відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі проти Ексельсіора.

Зазначимо, шо Степанов забив у 5-му матчі поспіль за Утрехт в цьому сезоні.

Артем пропустив лише стартовий тур через проблеми з реєстрацією орендного переходу з Баєра.

Раніше повідомлялося, що нідерландський клуб матиме право викупити українського форварда всього за 2 мільйони євро.

На момент переходу Артема в Утрехт його трансферна вартість оцінювалася в 1,5 мільйони євро, наразі Transfermarkt оцінює його в 5 мільйонів.

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