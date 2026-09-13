Степанов забив за Утрехт у 5-му матчі поспіль

Український нападник Утрехта Артем Степанов відзначився 5-м голом у чемпіонаті Нідерландів.

Він вийшов у старті і відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі проти Ексельсіора.

Зазначимо, шо Степанов забив у 5-му матчі поспіль за Утрехт в цьому сезоні.

Stepanov goal | FC Utrecht vs Excelsior | 36th minute | 13 September 2026 pic.twitter.com/muuEw2Gook — Gon Freecss (@GonFrixPowerUP) September 13, 2026

Артем пропустив лише стартовий тур через проблеми з реєстрацією орендного переходу з Баєра.

Раніше повідомлялося, що нідерландський клуб матиме право викупити українського форварда всього за 2 мільйони євро.

На момент переходу Артема в Утрехт його трансферна вартість оцінювалася в 1,5 мільйони євро, наразі Transfermarkt оцінює його в 5 мільйонів.