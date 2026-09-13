Степанов забив за Утрехт у 5-му матчі поспіль
Артем Степанов
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Український нападник Утрехта Артем Степанов відзначився 5-м голом у чемпіонаті Нідерландів.
Він вийшов у старті і відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі проти Ексельсіора.
Зазначимо, шо Степанов забив у 5-му матчі поспіль за Утрехт в цьому сезоні.
Артем пропустив лише стартовий тур через проблеми з реєстрацією орендного переходу з Баєра.
Раніше повідомлялося, що нідерландський клуб матиме право викупити українського форварда всього за 2 мільйони євро.
На момент переходу Артема в Утрехт його трансферна вартість оцінювалася в 1,5 мільйони євро, наразі Transfermarkt оцінює його в 5 мільйонів.