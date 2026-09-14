Степанов опинився на вершині списку бомбардирів чемпіонату Нідерландів

Український нападник Утрехта Артем Степанов ударно розпочав новий сезон-2026/27, забивши 5 голів (1 – із пенальті) у 5-ти іграх.

Востаннє він відзначався у воротах Ексельсіора (перемога 2:1).

Завдяки такому результативному старту українець опинився серед лідерів бомбардирських перегонів в Ередивізі. 19-річний форвард молодіжної збірної України U-21 поступається лише правому вінгеру Гоу Егед Іглз Серену Тенгстедту та півзахиснику Феєнорда Г'ївай Зехіл. В обох прямих конкурентів Артема також по 5 м'ячів, але жоден із них не був забитий із 11-метрової позначки.

Цікаво, що Степанову знадобилося 403 ігрові хвилини, аби наколотити стільки голів. У середньому – 81 хвилина на один м'яч.

Нагадаємо, що український легіонер виступає за Утрехт на правах оренди з німецького Баєра до кінця поточного сезону-2026/27.

Раніше повідомлялося, що нідерландський клуб матиме право викупити українського форварда всього за 2 мільйони євро. На момент переходу Артема в Утрехт його трансферна вартість оцінювалася в 1,5 мільйона євро. Наразі Transfermarkt оцінює його в 5 мільйонів.

Додамо, що у наступному турі чемпіонату Утрехт зіграє на виїзді проти Феєнорда – 20 вересня о 13:15 (за київським часом).