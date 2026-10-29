Лаціо узгодив новий контракт із правнуком Муссоліні
Романо Флоріані Муссоліні
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Римський Лаціо узгодив новий контракт із основним правим захисником команди, Романо Флоріані Муссоліні.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, нова угода буде розрахована до літа 2030 року. 23-річний захисник отримає суттєве підвищення зарплати.
Флоріані Муссоліні вдало розпочав новий сезон Серії А, закріпившись у основі Лаціо. Напередодні у матчі 9 туру проти Сассуоло він забив свій перший гол у елітному дивізіоні чемпіонату Італії.
Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку міланського Інтера.
Нагадаємо, Романо Флоріані Муссоліні є правнуком італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. За першу команду Лаціо 23-річний захисник виступає з літа 2025 року.