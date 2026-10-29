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Лаціо узгодив новий контракт із правнуком Муссоліні

Олег Дідух — 29 жовтня 2026, 16:44
Лаціо узгодив новий контракт із правнуком Муссоліні
Романо Флоріані Муссоліні
Getty Images

Римський Лаціо узгодив новий контракт із основним правим захисником команди, Романо Флоріані Муссоліні.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, нова угода буде розрахована до літа 2030 року. 23-річний захисник отримає суттєве підвищення зарплати.

Флоріані Муссоліні вдало розпочав новий сезон Серії А, закріпившись у основі Лаціо. Напередодні у матчі 9 туру проти Сассуоло він забив свій перший гол у елітному дивізіоні чемпіонату Італії.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку міланського Інтера.

Нагадаємо, Романо Флоріані Муссоліні є правнуком італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. За першу команду Лаціо 23-річний захисник виступає з літа 2025 року.

Лаціо Романо Флоріані Муссоліні

Лаціо

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