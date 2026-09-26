Визначився час і місце проведення Суперкубку Італії-2026

Суперкубок Італії-2026 відбудеться у вівторок, 22 грудня, в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" (Джузеппе Меацца).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У матчі за Суперкубок Італії-2026 зійдуться Інтер і Лаціо. Оскільки міланський клуб у минулому сезоні виграв і чемпіонат і Кубок Італії, його суперником по матчу за Суперкубок Італії стане фіналіст кубку, Лаціо.

Таким чином, Серія А відмовилася від формату Кубку Італії з 4 команд, в якому було розіграно попередні три Суперкубки Італії. Також вперше з 2021 року трофей буде розіграно в Італії, а не в Саудівській Аравії. 5 років тому Суперкубок Італії також було розіграно в Мілані, Інтер переміг Ювентус 2:1.

Нагадаємо, минулого тижня пішов із життя легенда Інтера Сандро Маццола.