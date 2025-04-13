Аталанта перервала триматчеву серію поразок, обігравши Болонью в 32 турі Серії А
У неділю, 13 квітня, в межах 32 туру італійської Серії А заплановано проведення п'яти матчів.
Ігровий день відкривали команди, які борються за місце в Лізі чемпіонів у наступному сезоні: Аталанта приймала Болонью. Після трьох поразок поспіль підопічні Джан П'єро Гасперіні вже забули про шанси на чемпіонство. Але вони змогли перервати свою невдалу серію, здобувши впевнену перемогу з рахунком 2:0.
Пізніше відбудеться один матч за участю українського футболіста. О 21:45 за київським часом в межах римського дербі Артем Довбик та його Рома зустрінуться з Лаціо.
Сьогодні також міг зіграти Руслан Малиновський, проте хавбек Дженоа пропустить поєдинок з Вероною через травму.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
32 тур, 13 квітня
Аталанта – Болонья 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 3 Ретегі, 2:0 – 21 Пашалич.
- 16:00 Верона – Дженоа
- 16:00 Фіорентина – Парма
- 19:00 Комо – Торіно
- 21:45 Лаціо – Рома
Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, Інтер продовжив крокувати до захисту титулу чемпіона Італії, а Ювентус виграв свій другий матч під керівництвом Ігора Тудора.