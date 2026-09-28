Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Досвідчений центрбек Лаціо перейшов до еміратського Аль-Іттіфака

Микола Літвінов — 28 вересня 2026, 15:24
Досвідчений центрбек Лаціо перейшов до еміратського Аль-Іттіфака
Патрісіо Габаррон
ФК Лаціо

Досвідчений центральний захисник Лаціо Патрісіо Габаррон продовжить кар'єру у клубі з ОАЕ – Аль-Іттіфаці.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Деталі угоди в офіційній заяві не розголошуються. За даними інсайдера Ніколо Скіра, гравець перейшов до нового клубу безплатно, а контракт був підписаний до 2028 року.

Зауважимо, що Патрік є вихованцем юніорських академій Вільярреала та Барселони, проте в основному складі каталонців він не зміг закріпитися та виступав у резервних командах.

Влітку 2015 року перейшов до Лаціо, й з того часу провів за цей клуб 244 матчі, у яких відзначився 6 голами та 6 асистами. У складі "орлів" вигравав Кубок Італії (18/19) та двічі Суперкубок Італії (17/18, 19/20).

Нещодавно стало відомо, що Лаціо продовжує вести переговори щодо підписання Мауро Ікарді.

Лаціо Аль-Іттіфак

Лаціо

Визначився час і місце проведення Суперкубку Італії-2026
Лаціо відновив переговори з аргентинським нападником
Дубль Морейри врятував Мілан від поразки у матчі з Лаціо в 4 турі Серії А
Катарський клуб підпише відомого італійського захисника
Лаціо підписав ексфорварда Інтера

Останні новини