Довбик претендує на звання гравця місяця в Серії А

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик претендує на звання найкращого гравця березня в італійській Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Окрім українця, на нагороду також претендують Ніколо Барелла (Інтер), Лукас Да Кунья (Комо), Ніколо Фаджолі (Фіорентина), Ріккардо Орсоліні (Болонья) та Умар Соле (Удінезе).

Переможець визначатиметься на підсумками голосування, яке триватиме до неділі, 6 квітня. Взяти участь у голосуванні можна тут.

У березні Довбик провів за Рому 4 матчі в Серії А, відзначившись у них 3 голами та допомігши команді Клаудіо Раньєрі продовжити переможну серію до позначки у 7 матчів.

Нагадаємо, матч 30 туру Серії А проти Лечче (перемога 1:0) Артем не дограв через м’язові проблеми.