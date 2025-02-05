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Довбик залишився у запасі Роми на гру з Міланом у Кубку Італії

Олексій Погорелов — 5 лютого 2025, 21:29
Артем Довбик
Артем Довбик
Getty Images

У середу, 5 січня, у межах чвертьфіналу Кубку Італії зустрінуться Мілан та Рома.

Головний тренер "джаллороссі" Клаудіо Раньєрі вирішив залишити Артема Довбика на лаві запасних на цей матч.

Замість 27-річного українця на поле з перших хвилин вийде Ельдор Шомуродов, якому допомагатиме в нападі Пауло Дибала.

Рома
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Старт поєдинку між Міланом та Ромою у чвертьфіналу Кубку Італії запланований на 22:00 за Києвом.

Разом з Артемом у запасі опинилися три новачки римського колектива, яких підписали в останній день зимового трансферного вікна.

Раніше стало відомо, що партнер Довбика по збірній України Андрій Лунін зіграє за Реал у матчі 1/4 фіналу Кубку Іспанії проти Леганеса.

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