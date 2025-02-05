Вони добре себе проявили: Гюнеш – про гру українців у Кубку Туреччини

Головний тренер Трабзонспора Шенол Гюнеш вважає, що українські гравці його команди добре проявили себе у матчі групового етапу Кубку Туреччини проти Іскендерунспора (2:2).

Цитує тренера Kuzey Ekspres.

"Іскендерунспор почав з пресингу, як ми й очікували. Вони мали свої моменти, як і ми. Ми могли виграти, але в цілому можу сказати, що поле негативно вплинуло на нашу гру. Нам потрібно покращувати наш футбол далі. Ми втратили тут 2 очки. Мені дуже шкода, але ми повинні це надолужити.

Зубков та Сікан? Вони загалом добре себе проявили.Однак усім гравцям команди було складно робити те, що вони хотіли, через стан поля", – сказав Гюнеш.