Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вони добре себе проявили: Гюнеш – про гру українців у Кубку Туреччини

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 20:45
Вони добре себе проявили: Гюнеш – про гру українців у Кубку Туреччини
Олександр Зубков
x.com/Trabzonspor

Головний тренер Трабзонспора Шенол Гюнеш вважає, що українські гравці його команди добре проявили себе у матчі групового етапу Кубку Туреччини проти Іскендерунспора (2:2).

Цитує тренера Kuzey Ekspres.

"Іскендерунспор почав з пресингу, як ми й очікували. Вони мали свої моменти, як і ми. Ми могли виграти, але в цілому можу сказати, що поле негативно вплинуло на нашу гру. Нам потрібно покращувати наш футбол далі. Ми втратили тут 2 очки. Мені дуже шкода, але ми повинні це надолужити.

Зубков та Сікан? Вони загалом добре себе проявили.Однак усім гравцям команди було складно робити те, що вони хотіли, через стан поля", – сказав Гюнеш.

Арсеній Батагов записав на свій рахунок гол, а Данило Сікан віддав результативну передачу на Еніса Дестана.

Раніше повідомлялось про інтерес Трабзонспора до ще одного українського футболіста. Цієї зими клуб вже підписав Данило Сікана та Олександра Зубкова.

Гюнеш Олександр Зубков Трабзонспор Данило Сікан

Трабзонспор

Феєрія українців не допомогла Трабзонспору перемогти в матчі Кубку Туреччини
Батагов з передачі Зубкова відзначився голом за Трабзонспор
Сікан та Батагов в основі Трабзонспора на матч Кубку Туреччини, Зубков на заміні
Довбик з Ромою зіграє проти Мілана, Зубков може дебютувати за Трабзонспор: матчі українців у Європі
Трабзонспор хоче підписати в команду четвертого українця: це півзахисник Динамо

Останні новини