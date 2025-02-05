Лунін вийде у стартовому складі Реала на матч Кубку Іспанії проти Леганеса

У середу, 5 лютого, відбудеться матч 1/4 фіналу Кубку Іспанії, у якому зійдуться Леганес та Реал.

Місце у стартовому складі мадридського клубу отримав український голкіпер Андрій Лунін.

Реал Мадрид

Для 25-річного воротаря це буде вже восьма поява на футбольному полі цього сезону. До цього він тричи вийшов у поєдинку Ла Ліги, а тако ж двічі – у Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії.

Стартовий свисток матчу між Леганесом та Реалом прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора визначився перший півфіналіст Кубку Іспанії. У Мадриді місцевий Атлетико розгромив Хетафе з дублем сина головного тренера Дієго Сімеоне.