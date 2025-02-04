Нові одноклубники Довбика: Рома підписала одразу трьох граців у дедлайн трансферів

Рома дуже плідно попрацювала перед самим закриттям зимового трансферного вікна, підписавши одразу трьох футболістів.

Про кожного з них було оголошено на сайті "джаллороссі".

Клуб Артема Довбика оформив один повноцінний трансфер: італійці придбали лівого захисника Твенте Анасса Салах-Еддіна. Згідно з Transfermarkt, його перехід обійшовся римлянам у 8 мільйонів євро.

Умови контракту 23-річного нідерландця поки невідомі. У новій команді футболіст виступатиме під 34 номером.

Також Рома взяла в оренду центрбека Галатасарая Віктора Нельссона та хавбека РБ Зальцбурга Лукаса Гурна-Дуата.

В обох випадках італійці матимуть можливість викупити контракт футболіста. У столиці Італії вони взяли собі 25 та 27 номери відповідно.

Раніше була інформація, що Рома намагалася підписати центрбека збірної Грузії, проте переговори з Емполі ні до чого не призвели.

Також стало відомо, що ексфорвард "вовків" поповнив склад Бенфіки Анатолія Трубіна.