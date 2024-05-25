Стало відомо, хто отримає Пічічі за рівної кількості голів

Український нападник Жирони Артем Довбик та форвард Вільярреала Александер Серлот разом отримають нагороду найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги за рівної кількості голів.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що в такому разі переможця не будуть визначати за додатковими показниками.

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Нагадаємо, три забиті м'ячі в останньому турі чемпіонату проти Гранади (7:0) дозволили українцю знову очолити гонку бомбардирів.

У нього на рахунку 24 голи, а це на 1 м'яч більше ніж у суперника, проте норвежець ще зіграє свій матч 25 травня о 15:00 за київським часом.

Додамо, що нагороду Пічічі присуджує саме іспанська спортивна газета Marca.