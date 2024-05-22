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Довбик може стати одноклубником Мудрика в Челсі

Станіслав Лисак — 22 травня, 17:07
Довбик може стати одноклубником Мудрика в Челсі

Українським нападником Жирона Артемом Довбиком цікавиться кілька європейських клубів, зокрема, Челсі, за який виступає Михайло Мудрик.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

Окрім лондонської команди за Довбиком стежить Атлетико Мадрид, Наполі та Мілан. Сума відступних складає близько 45 мільйонів євро.

Артем у поточному сезоні відіграв 38 матчів за Жирону в усіх турнірах. На його рахунку — 21 гол та 9 асистів. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Добвик зацікавив Барселону, яка готова віддати Жироні декілька гравців за перехід українського нападника.

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