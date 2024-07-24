Довбик може перейти в інший клуб замість Атлетико — джерело

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик може відмовитися від переходу в Атлетико на користь іншого клубу.

Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, українець не полетів до Мадрида, адже на Довбика з'явився ще один претендент із топчемпіонату, назва якого не зазначається. Видання додає, що перехід у цей клуб є більш вірогідним, ніж в Атлетико.

Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.

Нагадаємо, раніше інтерес до українського бомбардира проявляв Мілан.