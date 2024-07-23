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Here we go: Довбик змінить клуб найближчим часом

Ігор Чернявський — 23 липня, 13:08
Here we go: Довбик змінить клуб найближчим часом

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик перейде в мадридський Атлетико.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

"Матрацники" виплатять Жироні 40 мільйонів відступних, які прописані в контракті українця. Угода буде підписана після узгодження останніх деталей трансферу.

Сам Довбик також узгодив з Атлетико умови контракту. Він готовий до переїзду — за чутками, вже навіть придбав собі будинок у столиці Іспанії.

Дебютний сезон у Ла Лізі став проривним для Артема. Він забив 24 голи за Жирону та завдяки хет-трику в останньому турі виграв бомбардирську гонку чемпіонату Іспанії.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Артем Довбик Атлетико Мадрид

Жирона

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