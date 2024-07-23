Here we go: Довбик змінить клуб найближчим часом
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик перейде в мадридський Атлетико.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
"Матрацники" виплатять Жироні 40 мільйонів відступних, які прописані в контракті українця. Угода буде підписана після узгодження останніх деталей трансферу.
Сам Довбик також узгодив з Атлетико умови контракту. Він готовий до переїзду — за чутками, вже навіть придбав собі будинок у столиці Іспанії.
Дебютний сезон у Ла Лізі став проривним для Артема. Він забив 24 голи за Жирону та завдяки хет-трику в останньому турі виграв бомбардирську гонку чемпіонату Іспанії.