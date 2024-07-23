Here we go: Довбик змінить клуб найближчим часом

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик перейде в мадридський Атлетико.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

"Матрацники" виплатять Жироні 40 мільйонів відступних, які прописані в контракті українця. Угода буде підписана після узгодження останніх деталей трансферу.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are closing in on deal to sign Artem Dovbyk from Girona.



Final details being sorted on payment structure to match €40m release clause then agreement sealed.



Dovbyk has already agreed on personal terms, ready to move.



Here we go, soon ⏳🇺🇦 pic.twitter.com/MNnQ7wVRIP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024

Сам Довбик також узгодив з Атлетико умови контракту. Він готовий до переїзду — за чутками, вже навіть придбав собі будинок у столиці Іспанії.

Дебютний сезон у Ла Лізі став проривним для Артема. Він забив 24 голи за Жирону та завдяки хет-трику в останньому турі виграв бомбардирську гонку чемпіонату Іспанії.