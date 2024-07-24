Довбик пропустив тренування з Жироною

Український нападник каталонської Жирони Артем Довбик пропустив останнє тренування із клубом.

Про це повідомляє журналіст Алекс Луна.

За його інформацією, українець зараз знаходиться на шляху до Мадриду, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.

Також, напередодні з'явилась інформація, що Артем не має наміру покидати клуб, але на цьому наполягає керівництво, та навіть напарники по команді.

🧳 DOVBYK, camino al Atlético de Madrid, no ha estado presente en la última sesión de entrenamiento.



🔜 El @GironaFC, muy cerca de cerrar dos incorporaciones.



Más en @mundodeportivo. pic.twitter.com/sHv1TMidbU — Alex Luna (@alexlunafut) July 24, 2024

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії за Жирону Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами та став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/24. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).