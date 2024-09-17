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Бондаренко: Проти Болоньї очікуємо цікавий матч

Руслан Травкін — 17 вересня, 23:16
Бондаренко: Проти Болоньї очікуємо цікавий матч
Артем Бондаренко
Шахтар

Хавбек донецького Шахтаря Артем Бондаренко поділився очікуваннями від гри проти Болоньї у матчі 1 турі Ліги чемпіонів.

Футболіст відповів на питання журналісті на прессконференції.

"Не хочу когось виокремлювати з гравців, адже футбол – це командний вид спорту. Відомо, що Болонья хороша команда, якщо розглядати її цілісно, тому вважаю, це гідний суперник для старту в Лізі чемпіонів.

Знаю, що для Болоньї участь у Лізі чемпіонів є особливою подією, тому очікуємо на цікавий матч", – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, матч Болонья – Шахтар відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.

Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.

Болонья Ліга чемпіонів Шахтар Артем Бондаренко

Болонья

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