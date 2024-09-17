Бондаренко: Проти Болоньї очікуємо цікавий матч
Хавбек донецького Шахтаря Артем Бондаренко поділився очікуваннями від гри проти Болоньї у матчі 1 турі Ліги чемпіонів.
Футболіст відповів на питання журналісті на прессконференції.
"Не хочу когось виокремлювати з гравців, адже футбол – це командний вид спорту. Відомо, що Болонья хороша команда, якщо розглядати її цілісно, тому вважаю, це гідний суперник для старту в Лізі чемпіонів.
Знаю, що для Болоньї участь у Лізі чемпіонів є особливою подією, тому очікуємо на цікавий матч", – сказав Бондаренко.
Нагадаємо, матч Болонья – Шахтар відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.
Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру.