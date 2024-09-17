Бондаренко: Проти Болоньї очікуємо цікавий матч

Хавбек донецького Шахтаря Артем Бондаренко поділився очікуваннями від гри проти Болоньї у матчі 1 турі Ліги чемпіонів.

Футболіст відповів на питання журналісті на прессконференції.

"Не хочу когось виокремлювати з гравців, адже футбол – це командний вид спорту. Відомо, що Болонья хороша команда, якщо розглядати її цілісно, тому вважаю, це гідний суперник для старту в Лізі чемпіонів.

Знаю, що для Болоньї участь у Лізі чемпіонів є особливою подією, тому очікуємо на цікавий матч", – сказав Бондаренко.