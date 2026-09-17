Палладiно після призначення тренером Болоньї визначив роль Довбика в команді

Новий головний тренер Болоньї Раффаеле Палладiно під час першої пресконференції після призначення на посаду окремо висловився про українського нападника Артема Довбика, запевнивши, що розраховує на форварда та хоче допомогти йому повернутися до найкращих кондицій.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Я вірю в Довбика. Він довго був поза грою, тому нам потрібно повернути його його в належні фізичні та ігрові кондиції. У нас хороша група нападників, і ми повинні допомогти їм забивати якомога більше", – сказав Палладiно.

Палладiно наголосив, що розраховує не лише на Довбика, а й на інших форвардів команди, зокрема Роберто Пікколі. За словами тренера, його завданням буде створити умови, за яких нападники зможуть максимально ефективно використовувати свої моменти.

"Довбик і Пікколі – важливі для нас футболісти. Я хочу, щоб вони набрали форму та допомогли команді", – додав наставник.

Палладiно очолив Болонью після звільнення Доменіко Тедеско. Новий тренер підписав із клубом трирічний контракт і вже готує команду до найближчого матчу Серії А проти Торіно, який відбудеться 19 вересня.