Хлопців було неможливо зупинити: Зінченко – про перемогу Арсенала над Спортингом

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко поділився емоціями після перемоги своєї команди над Спортингом (5:1) в п'ятому турі основного раунду Ліги чемпіонів, наголосивши, що "канонірів" вчора було не спинити.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора ввечері хлопців було неможливо зупинити", – написав Зінченко.

Сам Олександр почав матч на лаві запасних, але все ж вийшов на заміну на 78-й хвилині.

Востаннє українець потрапляв у основу Арсенала 30 жовтня, але тоді це був матч Кубку англійської ліги проти Престона. До того ж, він був визнаний найгіршим гравцем "канонірів" у тій грі.