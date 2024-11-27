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Хлопців було неможливо зупинити: Зінченко – про перемогу Арсенала над Спортингом

Олексій Мурзак — 27 листопада 2024, 18:48
Хлопців було неможливо зупинити: Зінченко – про перемогу Арсенала над Спортингом
Олександр Зінченко
Getty Images

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко поділився емоціями після перемоги своєї команди над Спортингом (5:1) в п'ятому турі основного раунду Ліги чемпіонів, наголосивши, що "канонірів" вчора було не спинити.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора ввечері хлопців було неможливо зупинити", – написав Зінченко.

Сам Олександр почав матч на лаві запасних, але все ж вийшов на заміну на 78-й хвилині.

Востаннє українець потрапляв у основу Арсенала 30 жовтня, але тоді це був матч Кубку англійської ліги проти Престона. До того ж, він був визнаний найгіршим гравцем "канонірів" у тій грі.

Олександр Зінченко Спортинг Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25

Олександр Зінченко

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