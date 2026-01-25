Брентфорд з Ярмолюком поступився Ноттінгему, Манчестер Юнайтед переміг Арсенал у 23 турі АПЛ

У неділю, 25 січня, продовжився 23 тур Англійської Прем'єр-ліги.

Брентфорд вдома несподівано поступився Ноттінгем Форест. Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 81-й хвилині поєдинку.

Челсі на виїзді розібрався з Крістал Пелес, забивши три м'ячі у ворота суперника. Зазначимо, що Пелес догравали матч у меншості, арбітр на 72-й хвилині за другу жовту картку вилучив 21-річного Адама Вортона.

Астон Вілла обіграла Ньюкасл та наздогнала у турнірній таблиці Манчестер Сіті, який йде другим. У команд по 46 балів.

Манчестер Юнайтед у драматичному протистоянні вирвав перемогу в Арсенала, забивши вирішальний м'яч наприкінці зустрічі. Лондонці відкрили рахунок завдяки автоголу Мартінеса і навіть зуміли відігратися на 84-й хвилині зусиллями Меріно, проте влучний удар Куньї за кілька хвилин до свистка приніс манчестерцям три очки.

Чемпіонат Англії – АПЛ

23 тур, 25 січня

Брентфорд – Ноттінгем Форест 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Жезус, 0:2 – 79 Авонії

Крістал Пелес – Челсі 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Естеван, 0:2 – 50 Педро, 0:3 – Фернандес (пен), 1:3 – 88 Річардс

Ньюкасл – Астон Вілла 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Буендіа, 0:2 – 88 Воткінс

Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 29 Мартінес (автогол), 1:1 – 37 Мбемо, 1:2 – 51 Доргу, 2:2 – 84 Меріно, 2:3 – 87 Кунья

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль на виїзді поступився Борнмуту, а Манчестер Сіті здолав Вулвергемптон.