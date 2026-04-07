Ньюкасл підписав 16-річного вундеркінда з Еквадору

Еквадорський вінгер Йохан Мартінес стане гравцем англійського Ньюкаслу.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 7 квітня були оформлені усі документи щодо переходу 16-річного футболіста з Індепендьєнте дель Вальє.

Еквадорський талант приєднається до "сорок" після 10 травня 2027 року, коли йому виповниться 18 років.

Мартінес ставав чемпіоном Еквадору у складі команди U-17. Наразі вінгер грає за молодіжку Індепендьєнте дель Вальє U-20.

На рахунку Йохана також є два матчі у складі збірної Еквадору U-17.

Раніше повідомлялося, що 35-річний правий захисник Ньюкасла Кіран Тріпп'єр покине команду по завершенні сезону-2025/26.