Баварія націлилася на підписання одного з лідерів Ньюкасла

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 20:11
Ентоні Гордон
Баварія має намір підписати вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, мюнхенці серйозно розглядають варіант з підписанням 25-річним англійця, в якому бачать заміну Луїсу Діасу.

З оточенням гравця вже ведуться перемовини, однак самі клуби між собою ще контактували. Відомо, що "сороки" хочуть зберегти Гордона в команді.

Ньюкасл придбав Гордона у Евертона за 45,6 млн євро. У поточному сезоні Ентоні провів за клуб 46 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 17 голів та 5 результативних передач. 

Раніше повідомлялося, що Баварія не планує підписувати вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха, який влітку стане вільним агентом.

