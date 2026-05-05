Арсенал – Атлетико: прогноз букмекерів на півфінал Ліги чемпіонів

Букмекери визначилися з котируваннями на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, в якому лондонський Арсенал вдома прийматиме мадридський Атлетико.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом зустрічі англійців. На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,62. Нічия – 4,00. Виграш гостей – 5,66.

За підсумками двоматчевої дуелі аналітики також віддають перевагу Арсеналу. Коефіцієнт на вихід до фіналу лондонців становить 1,32, а Атлетико – 3,50.

Поєдинок між командами відбудеться 5 травня на "Емірейтс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому матчі команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1. Тоді голами з пенальті відзначились Віктор Дьокереш і Хуліан Альварес.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.