Я не говорив з хлопцями про це: Каррік – про вихід Манчестер Юнайтед в Лігу чемпіонів

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік не говорив із гравцями про кваліфікацію в Лігу чемпіонів до перемоги над Ліверпулем.

Його слова цитує NBC Sports.

Майкл Каррік підкреслив, що незважаючи на окремі помилки в другому таймі, команда продемонструвала характер, який дозволив вирвати перемогу на останніх хвилинах.

"Ми добре провели гру. Ми були дуже хороші в багатьох моментах. Ми знали, що вони заберуть м'яч і перевантажать півзахист. Але ми виглядали дуже небезпечно. Гра досить швидко змінилася після перерви. Кілька помилок. Амад і Сенне так багато зробили, щоб ми опинилися в такому становищі, але помилки – це частина футболу. Перемагати в кінці та бачити, як стадіон запалюється – це щось особливе".

Особливу увагу тренер приділив виступу Коббі Мейну.

"Насправді багато хорошого. Коббі зробив ще один крок вперед за останні кілька тижнів. Його рівень був на найвищому рівні. Хоча йому ще багато чого потрібно досягти".

Ключовим підсумком матчу стало гарантування Манчестер Юнайтед місця у груповому етапі Ліги чемпіонів наступного сезону.

"Ліга чемпіонів – це чудово. Звичайно, ми хочемо більшого. Буду відвертим, я жодного разу не говорив з хлопцями про кваліфікацію в Лігу чемпіонів. Це відбудеться тоді, коли виграєш для цього достатньо ігор. Ми говорили про вдосконалення, досягнення результатів і готовність до ігор. Настрій у команді настільки хороший, наскільки можна собі уявити. Отримати це, маючи так багато ігор попереду в цій лізі – це досягнення. Ми хочемо продовжувати наполегливо працювати".

Каррік також прокоментував своє майбутнє на посаді, зазначивши, що задоволений поточним станом справ, проте остаточне рішення залежить не лише від нього.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед обіграв Ліверпуль у 35 турі Англійської Прем'єр-ліги завдяки голу Кобі Мейну на 77 хвилині.

Також Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з Коббі Мейну до 2031 року.