Визначився найкращий гравець матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Арсенал переграв Атлетико

Олексій Мурзак — 6 травня 2026, 00:05
Getty Images

У вівторок, 5 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Арсенал переграв Атлетико.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а єдиний і переможний гол забив нападник "канонірів" Букайо Сака.

Однак найкращим гравцем поєдинку, за версією статистичного порталу SofaScore, став півзахисник "канонірів" Деклан Райз.

У підсумку лондонці за сумою двох протистоянь пройшли мадридців та стали першими фіналістами турніру.

У фіналі підопічні Мікеля Артети зустрінуються з переможцем пари ПСЖ – Баварія, які свій поєдинок у відповідь зіграють вже завтра, 6 травня. Перший завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 5:4.

