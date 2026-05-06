Рішення ухвалювались не на нашу користь: Сімеоне-молодший – про епізод з падінням у штрафній Арсенала

Півзахисник мадридського Атлетико Джуліано Сімеоне висловився щодо епізоду зі своїм падінням у штрафному майданчику Арсенала у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Atletico Universe.

"На старті другого тайму аргентинець впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником перед порожніми воротами. Момент із пенальті? Коли я хотів пробити, мене збили з рівноваги, і я не зміг нормально пробити. Ось що я відчув. У деяких ситуаціях, подібних до цієї, суддя навіть не звертався до VAR, як і у випадку з Антуаном Грізманном. Рішення ухвалювались не на нашу користь", – заявив Сімеоне-молодший.

Ця невдача коштувала мадридцям місця у фіналі турнірі, оскільки перший матч завершився внічию 1:1.

У фіналі підопічні Арсенал зустрінеться з переможцем пари ПСЖ – Баварія, які свій поєдинок у відповідь зіграють вже завтра, 6 травня. Перший завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 5:4.