Аргентина та Швейцарія оголосили стартові склади на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

У неділю, 12 липня, відбудеться черговий матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу, у якому збірна Аргентини зіграє проти Швейцарії.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке розпочнеться о 4:00 за київським часом.

Аргентина : Мартінес, Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Моліна, Фернандес, Паредес Макалістер, Де Пауль, Альварес, Мессі

: Мартінес, Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Моліна, Фернандес, Паредес Макалістер, Де Пауль, Альварес, Мессі Швейцарія: Кобель, Родрігес, Аканджі, Ельведі, Закарія, Джака, Фройлер, Ндоє, Соу, Рідер, Емболо

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,55. Виграш європейців – 5,33.

Прохід "альбіселесте" до наступної стадії турніру – 1,36. На те, що команда Мурата Якіна проб'ється до півфіналу – 3,25.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Аргентина пройшла Єгипет. Швейцарія в серії пенальті здолала Колумбію.

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