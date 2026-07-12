Форлан стане новим головним тренером збірної Уругваю

Колишній нападник збірної Уругваю Дієго Форлан очолить національну команду на тимчасовій основі до березня 2027 року.

Про це повідомляє Marca.

Він змінив на цій посаді Марсело Б'єлсу, який залишив збірну після вильоту з ЧС-2026.

Разом з цим він працюватиме і тренером молодіжної національної команди U-20.

"Виконком AUF зупинив свій вибір на Дієго. Ми зустрічалися з ним ще 2022 року, щоб залучити його до проекту. Він сповнений ентузіазму", – сказав президент Уругвайської футбольної асоціації (AUF) Ігнасіо Алонсо.

Таким чином, Форлан керуватиме основною збірною Уругваю в осінніх матчах, а з молодіжною національною командою він візьме участь у Кубку Америки, що відбудеться у січні 2027-го.

Дієго Форлан виступав за збірну Уругваю з 2002 по 2014 рік, провів 112 матчів та забив 36 голів. Він ставав найкращим гравцем чемпіонату світу 2010 року і двічі вигравав "Золоту бутсу" як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів.

Після завершення кар'єри в 2020-2021 роках Форлан очолював Пеньяроль і Атенас. У 2024 році легендарний форвард дебютував у професійному тенісі.

Нагадаємо, Уругвай з 2 очками посів 3 місце в групі Н і не вийшов у 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.