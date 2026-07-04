Забив гол турніру і кинувся на трибуни: футболіст Кабо-Верде шокував Аргентину фантастичним ударом

Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Кабо-Верде подарував уболівальникам не лише драматичну розв'язку, а й, можливо, найкрасивіший гол усього турніру.

На 103-й хвилині зустрічі лівий захисник збірної Кабо-Верде Сідні Кабрал отримав м'яч неподалік штрафного майданчика і без роздумів наважився на удар.

Постріл вийшов ідеальним — м'яч із шаленою швидкістю залетів прямо у праву "дев'ятку", не залишивши голкіперу збірної Аргентини жодного шансу врятувати свою команду.

What a goal by Lopes Cabral of Capo Verde



The funny thing is you can tell he plays fifa too knowing to bend it from that angle ! Iykyk ! 😂⚽️ pic.twitter.com/bgknAQwFGi — Jamie Scott Low (@BlazeMajic) July 4, 2026

Ефектний м'яч миттєво став одним із головних претендентів на звання найкращого гола чемпіонату світу.

Не менш емоційним виявилося і святкування. Одразу після взяття воріт Кабрал побіг до трибун, де його чекала дівчина. Футболіст переліз через рекламні щити, щоб розділити історичний момент із коханою, а зворушливі кадри швидко розлетілися соціальними мережами.

After scoring the equalizer against Argentina, Sidny Lopes Cabral sprinted to the stands to celebrate with a loved one. When he got there, they weren’t in the front row, making them difficult to spot.



Stewards tried to usher him back onto the pitch, but Cabral refused to leave… pic.twitter.com/zIo2wxFoKH — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 4, 2026

Попри футбольний шедевр у виконанні захисника Кабо-Верде, його команда все ж не змогла створити сенсацію. Основний час завершився з рахунком 1:1, а вже в екстра-таймі чинні чемпіони світу зуміли вирвати перемогу — 3:2.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної Аргентини встановив одразу два рекорди за матч проти Кабо-Верде.