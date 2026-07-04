Забив гол турніру і кинувся на трибуни: футболіст Кабо-Верде шокував Аргентину фантастичним ударом
Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Кабо-Верде подарував уболівальникам не лише драматичну розв'язку, а й, можливо, найкрасивіший гол усього турніру.
На 103-й хвилині зустрічі лівий захисник збірної Кабо-Верде Сідні Кабрал отримав м'яч неподалік штрафного майданчика і без роздумів наважився на удар.
Постріл вийшов ідеальним — м'яч із шаленою швидкістю залетів прямо у праву "дев'ятку", не залишивши голкіперу збірної Аргентини жодного шансу врятувати свою команду.
Ефектний м'яч миттєво став одним із головних претендентів на звання найкращого гола чемпіонату світу.
Не менш емоційним виявилося і святкування. Одразу після взяття воріт Кабрал побіг до трибун, де його чекала дівчина. Футболіст переліз через рекламні щити, щоб розділити історичний момент із коханою, а зворушливі кадри швидко розлетілися соціальними мережами.
Попри футбольний шедевр у виконанні захисника Кабо-Верде, його команда все ж не змогла створити сенсацію. Основний час завершився з рахунком 1:1, а вже в екстра-таймі чинні чемпіони світу зуміли вирвати перемогу — 3:2.
Раніше повідомлялося, що лідер збірної Аргентини встановив одразу два рекорди за матч проти Кабо-Верде.