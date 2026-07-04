Огляд драматичної перемоги Аргентини над Кабо-Верде в 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Аргентини виборола перемогу над Кабо-Верде в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Огляд матчу

Рахунок відкрив Ліонель Мессі на 29-й хвилині. Лісандро Мартінес віддав здалеку передачу у карний майданчик, а зірковий нападник влучно розстріляв ворота 40-річного Возіньї.

Паритет відновив Дерой Дуарте, скориставшись пасом з правого флангу від Раяна Мендеса на 59-й хвилині. Основний час поєдинку завершився внічию, тому гра перейшла в екстратайми.

Вже на 92-й хвилині Лісандро Мартінес після розіграшу кутового знову вивів аргентинців вперед. Проте кабовердійці не здалися. На 103-й хвилині Сідні Лопес Кабрал красивим ударом зрівняв рахунок.

Вирішальний епізод стався в другому екстратаймі на 111-й хвилині. Після подачі кутового від Мессі м'яч влучив у Крістіана Ромеро, і з рикошетом від Діні Боржеса залетів у ворота Кабо-Верде. Це взяття воріт записали як автогол.

Додамо, що найкращим гравцем матчу визнали Ліонеля Мессі. Нападник вийшов на цей матч у статусі рекордсмена за зіграними матчами на мундіалях, потрапивши вже 30 разів до складу команди на турнірі.

Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на "Альбіселесте" очікує протистояння з Єгиптом. Раніше "Фараони" перемогли у серії пенальті Австралію в 1/16 фіналу чемпіонату світу.