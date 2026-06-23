Йорданія та Алжир визначилися зі стартовими складами на лобовий матч ЧС-2026

Матч між Йорданією та Алжиром закриє програму 12-го ігрового дня чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренери визначилися зі стартовими одинадцятками на очну зустріч, яка розпочнеться 23 червня о 06:00 (за київським часом).

Алжирські ворота знову захищатиме Люка Зідан, син легендарного у минулому гравця збірної Франції Зінедіна Зідана.

Йорданія: Абулайла – Насіб, Аль-Араб, Абу Дахаб – Хаддад, Аль-Рашдан, Аль-Равабдех, Абу Таха, Аль-Марді, Ольван – Тамарі

Алжир: Зідан – Аїт-Нурі, Бенсебаїні, Манді, Бельгалі – Будауї, Зеррукі, Маза, Шаїбі, Марез – Гуірі

Це буде битва збірних, які після першого туру не набрали жодного бала.

В іншому матчі групи J Аргентина завдяки історичному дублю Ліонеля Мессі обіграла Австрію з рахунком 2:0. Національна команда Лео гарантувала собі вихід до стадії плейоф ЧС-2026.